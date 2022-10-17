Son dakika haberi: Aşkale'de 7 arkadaşının öldüğü grizu patlamasından tek kurtulan Ateş: Unutmak mümkün değil

Gelen son dakika haberlerine göre ERZURUM'un Aşkale ilçesinde 19 yıl önce meydana gelen 7 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciasından tek kurtulan işçi Zafer Ateş (46), "Bunun acısı bitmiyor, unutmak ise mümkün değil. Öyle zamanlar oluyor ki; kurtulduğuna sevinemiyorsun.

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde 19 yıl önce meydana gelen 7 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciasından tek kurtulan işçi Zafer Ateş (46), "Bunun acısı bitmiyor, unutmak ise mümkün değil. Öyle zamanlar oluyor ki; kurtulduğuna sevinemiyorsun. Soma ve Bartın facialarını sabaha kadar ailemden gizli ağlayarak, televizyondan izledim" dedi.

Aşkale'de 8 Ağustos 2003'te saat 10.00 sıralarında çimento fabrikası tarafından işletilen kömür madeninde grizu patlaması meydana geldi. Patlamada göçük altında kalan 7 işçi hayatını kaybetti, işçilerden Zafer Ateş sağ olarak kurtarıldı. Yerin 550 metre derinliğinden kurtulup, hayata tutunan evli ve 3 çocuk babası Zafer Ateş, DHA'ya konuştu. Ateş, hala o kabus dolu günlerin acısını çektiğini, yaşanan acının hiç dinmediğini ve dinmeyeceğini söyledi.

Zafer Ateş'in çocukları Semanur Ateş (14), Ahmet Ateş (11) ve Fatmanur Ateş (10) ise her maden kazasında babalarının yaşadığı o acıyı hatırladıklarını dile getirdi.