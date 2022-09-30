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Son dakika haberi | Artvin Valisi Doruk'tan şehit ailesine ziyaret

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Son dakika haberi | Artvin Valisi Doruk'tan şehit ailesine ziyaret

Son dakika haber... Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ankara'daki trafik kazasında vefat eden TBMM Koruma Dairesi Başkanlığında görevli polis memuru Orhan ve eşi Semiha Yeşilırmak'ın yakınlarını ziyaret etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ankara'daki trafik kazasında vefat eden TBMM Koruma Dairesi Başkanlığında görevli polis memuru Orhan ve eşi Semiha Yeşilırmak'ın yakınlarını ziyaret etti.

Kentin Aşağı Madenli köyüne giderek, Yeşilırmak çiftinin yakınları ile bir araya gelen Vali Doruk, aileye taziyelerini iletti.

Yeşilırmak'ın yakınları da Doruk'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yıldırım Saygılı ile İl Müftüsü Mesut Harmancı hazır bulundu.

Doruk, ayrıca 1994 yılında Batman'da şehit olan Kazım Akyüz'ün annesi Emine Akyüz'ü de evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

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