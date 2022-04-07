Son dakika haberi! Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden Emniyet Müdürü Ergen'e ziyaret

ARTVİN (AA) - Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'i makamında ziyaret etti.

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bora Mercan, yönetim kurulu üyeleri Bayram Sarayoğlu ve Resul Öztürk ile İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'e çiçek ile "Artvin Trabzonspor Sevdalıları" yazılı bordo mavili atkı hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Ergen, Emniyet Teşkilatının vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yaptığını söyledi.

Ergen, lig sonunda Trabzonspor'un şampiyon olacağına inandığını da ifade etti.

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bora Mercan ise büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren ve huzurun teminatı Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümünü kutlayarak, tüm teşkilat mensuplarına görevlerinde sağlık, mutluluk ve başarı diledi.