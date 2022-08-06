Son dakika haberi | Artvin'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Gelen son dakika haberlerine göre Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun Kopmuş mevkisinde, Birkan Yılmaz'ın kullandığı 08 AT 332 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen Kazakistan plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Yılmaz yaralandı, aynı araçtaki Cemal Tatar (20) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yılmaz, Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Tatar'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Çanakkale Üniversitesinde öğrenim gören Tatar'ın yaz tatilini geçirmek için ailesinin yanına geldiği ve doğum gününde kaza yaparak hayatını kaybettiği öğrenildi. Güncel AA / Yusuf Okur Kemalpaşa Artvin Tatar Güncel Haberler Son Dakika

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