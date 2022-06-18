Son dakika haberi! Artvin'de ambulansın devrildiği kazada sürücü yaralandı
AA - Yusuf Okur - Güncel
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Son dakika haberi: Artvin'in Murgul ilçesinde ambulansın devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Artvin'in Murgul ilçesinde ambulansın devrildiği kazada sürücü yaralandı.
İlçeye bağlı Akantaş köyünde Doğukan Şakar'ın kullandığı 08 AAF 526 plakalı ambulans, geri manevra yaptığı sırada devrildi.
Kazada yaralanan Şakar, Murgul Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
AA / Yusuf Okur - Güncel