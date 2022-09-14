Son dakika haberi! Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti Güncel Haberler Son dakika habere göre Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında verdiği tutukluluğun devamı kararı, temyiz mahkemesine gönderildi. Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında verdiği tutukluluğun devamı kararı, temyiz mahkemesine gönderildi. Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta yakalanan ve 2 Eylül'de tutukluluğunun devamına hükmedilen Özer hakkındaki karar temyize götürüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararının yeniden gözden geçirileceği oturumun 20 Eylül'de yapılacağını bildirdi. Özer'in avukatları, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararına karşı çıkarak, kararı temyiz mahkemesine götüreceklerini ifade etmişti. Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı. Güncel Kaynak: AA / Fatjon Cuka Faruk Fatih Özer Thodex Güncel Haberler Son Dakika

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