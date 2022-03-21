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Son dakika haberi | Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi | Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Hadımköy yolunda meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı.

Hadımköy yolunda meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.45'de Arnavutköy - Hadımköy yolunda  meydana geldi. Erkan B. yönetimindeki 07 APL 277 otomobil ile Tuğba Ç. yönetimindeki 34 AR 5810 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobillerden biri yol kenarındaki tarlaya savruldu. Savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Erkan B. ve yanındaki arkadaşı Mert T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptı. Yaralı 2 kişi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışmalarda bulundu.


Son dakika haberi | Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberi | Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hadımköy, Otomobil, Kaza, Güncel, Haberler

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