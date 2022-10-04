Son dakika haberi | Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'da iş yerinde arkadaşıyla şakalaşırken market kapısına çarpması sonrası karnına cam batan genç yaşamını yitirdi. Tekirdağ'da iş yerinde arkadaşıyla şakalaşırken market kapısına çarpması sonrası karnına cam batan genç yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan Berk B. (21) ile Resul Ilık (27), iş yerinde şakalaşmaya başladı. Ilık mağaza içinde kendisini kovalayan Berk B'den kaçmaya başladı. İki arkadaş bir süre sonra mağaza çıkış kapısına çarparak düştü. Bu sırada kırılan kapı camı, Ilık'ın sol alt karın kısmında Berk B'nin de alnında kesik oluşturdu. Berk B. kendi imkanıyla, Ilık ise ambulansla hastaneye gitti. Ilık, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Berk B, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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