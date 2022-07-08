Son dakika haberi! Arife gününde şehitlikler ziyaret edildi

Adana'da şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Adana Garnizon Şehitliğine gelen aileler, Türk bayraklarıyla donatılmış mezarlıklara çiçek bıraktı, şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehit babası Mustafa Doğanay, AA muhabirine, 2006 yılında Ağrı Patnos'ta göreve giderken geçirdiği trafik kazasında şehit olan oğlu Uzman Çavuş Yasin Doğanay'ın mezarını her bayram arife ziyaret ettiğini söyledi.

Bayramları buruk karşıladıklarını anlatan Doğanay, "Nur içinde yatsınlar, vatan sağ olsun. Bu vatan için biz de şehit olmaya hazırız. Burada yatan şehitlerimiz vatan için şehit olmuşlar. Burada hepsine dua ediyoruz, hepsi bizim çocuklarımız." diye konuştu.