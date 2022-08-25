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Son dakika haberi | Arhavi'de Gürcülerin silahlı 'yasak aşk' kavgası: 3 ölü

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Son dakika haberi | Arhavi'de Gürcülerin silahlı 'yasak aşk' kavgası: 3 ölü

Son dakika haberleri... ARTVİN'in Arhavi ilçesine çay toplamaya gelen Gürcistan uyruklu Shakro Abeslamozıd, yasak aşk iddiası nedeniyle tartıştığı eşi Rita Egnatashvili'yi bıçaklayarak, arkadaşı Khvıcha Osanadze'yi de tabancayla vurarak öldürdü.

ARTVİN'in Arhavi ilçesine çay toplamaya gelen Gürcistan uyruklu Shakro Abeslamozıd, yasak aşk iddiası nedeniyle tartıştığı eşi Rita Egnatashvili'yi bıçaklayarak, arkadaşı Khvıcha Osanadze'yi de tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olay sabah saatlerinde ilçenin Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Çay hasadı için Gürcistan'dan ilçeye gelen Shakro Abeslamozıd, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Rita Egnatashvili ve arkadaşı Khvıcha Osanadze ile evde tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Shakro Abeslamozıd, bıçakla eşine saldırıp, arkadaşı Khvıcha Osanadze'ye de tabancayla ateş etti. Abeslamozıd, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Rita Egnatashvili ve Khvıcha Osanadze'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Olay sonrası Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'na taksi ile giden Shakro Abeslamozıd, burada park alanında aynı silahla intihar etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Güncel

Gürcistan Arhavi Çay Güncel Haberler Son Dakika

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