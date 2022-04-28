Son dakika haberi | Ardahan merkezli 12 ildeki DEAŞ operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Ardahan merkezli 12 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Ardahan merkezli 12 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.
DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Konya, Adana ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 19 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Günay Nuh - Güncel