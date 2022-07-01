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Son dakika haberi | Ardahan'da kamuya ait arazileri usulsüz satan 2 kişi gözaltına alındı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Son dakika haberi | Ardahan'da kamuya ait arazileri usulsüz satan 2 kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Ardahan'ın Hanak ilçesinde kamuya ait arazileri usulsüz sattıkları iddia edilen biri muhtar 2 kişi gözaltına alındı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde kamuya ait arazileri usulsüz sattıkları iddia edilen biri muhtar 2 kişi gözaltına alındı.

Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede bir muhtarın beraberindekilerle devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazileri yetkileri olmadan para karşılığında Iğdır'dan gelen hayvan sahiplerine sattıkları yönündeki iddia üzerine soruşturma başlatıldı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muhtar B.Ç. ile Y.B. gözaltına alındı. Şüpheli F.Ç'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Konuyla ilgili 7 kişinin de ifadesine başvuruldu.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Hisarcık Ardahan Iğdır Hanak Güncel Haberler Son Dakika

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