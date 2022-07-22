Son dakika haberi | Aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu grubun açıklamasına polis izin vermedi

DİYARBAKIR'da, aralarında HDP'li milletvekilleri Dersim Dağ ve Remziye Tosun ile baro yöneticilerinin de olduğu bir grubun, Irak'ın Zaho kentindeki sivillere yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamasına polis izin vermedi.

Diyarbakır Barosu yöneticileri, HDP Diyarbakır milletvekilleri Dersim Dağ ve Remziye Tosun'un da aralarında olduğu bir grup, Irak'ın Türkiye sınırındaki Zaho kentinde 20 Temmuz'da sivillere yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmesiyle ilgili Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda toplandı. Grup, ellerinde Kürtçe 'Zaho Katliamını Kınıyoruz' pankartı açtı. Burada sırasıyla yapılan konuşmalarda TSK'yı hedef alan açıklama sırasında polis müdürü, anonsla açıklamayı kesip uyarı yaptı. 3 kez yapılan uyarının ardından grubun etrafı bu kez çevik kuvvet polisleri tarafından kapatıldı.

Grup, TSK ve Türkiye'yi hedef alan açıklamayı yapamadan polis kontrolünde bölgeden ayrıldı.