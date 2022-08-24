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Son dakika haberi... Aradığı kişiye 'Aksaray'ı toplayın gelin' deyip polisi tehdit eden ehliyetsiz sürücüye para cezası

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Son dakika haberi... Aradığı kişiye 'Aksaray'ı toplayın gelin' deyip polisi tehdit eden ehliyetsiz sürücüye para cezası

Son dakika gündem haberi: AKSARAY'da ehliyetsiz sürücüsü Tayfur İ., muayenesiz ve sigortasız olduğu belirlenen otomobilini parka çektirmek isteyen polislere direndi.

AKSARAY'da ehliyetsiz sürücüsü Tayfur İ., muayenesiz ve sigortasız olduğu belirlenen otomobilini parka çektirmek isteyen polislere direndi. Telefonla konuştuğu kişiye, " Aksaray'ı toplayın gelin. Bunların kaşıntısı var" diyerek polisi tehdit eden Tayfur İ.'ye 4 bin 270 lira ceza kesilip serbest bırakıldı.

Kent merkezinde, polis ve bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu 42 AAP 556 plakalı otomobilin muayenesiz ve sigortasız olduğu tespit edildi. Sürücü Tayfur İ.'nin de ehliyetinin olmadığı anlaşılınca ekipler, otomobili otoparka çektirmek istedi. Bunun üzerine ekiplere direnen Tayfur İ., cep telefonuyla birini arayıp, "Aksaray'ı toplayın gelin. Bunların kaşıntısı var" diyerek polisleri de tehdit etti. Tayfur İ. gözaltına alınırken araç da çekiciyle otoparka çekildi. Tayfur İ.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'sigortasız araç kullanmak' ve 'muayenesiz araç kullanmak'tan 4 bin 270 lira ceza kesildi. Kesilen cezanın ardından Tayfur İ. serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

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