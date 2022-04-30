Son dakika haberi: APARTMANIN KORİDORUNDA OYNARKEN KÖPEĞİN SALDIRDIĞI ÇOCUĞUN YARALANDI ANLAR KAMERADA - Haberler

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Son dakika haberi: APARTMANIN KORİDORUNDA OYNARKEN KÖPEĞİN SALDIRDIĞI ÇOCUĞUN YARALANDI ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, oturdukları apartmanın koridorunda oynarken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve dışarı sürüklenirken ablasının kurtardığı 5 yaşındaki E.B. adlı kız çocuğu, yaralandı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, oturdukları apartmanın koridorunda oynarken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve dışarı sürüklenirken ablasının kurtardığı 5 yaşındaki E.B. adlı kız çocuğu, yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Cizre ilçesi Dirsekli konutlarında öğlen saatlerinde, oturdukları apartmanın koridorunda oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan E.B., yaralandı. Ailesi tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan tedavisi ve kuduz aşısından sonra taburcu edildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde E.B., köpeğin saldırısından kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışıyor ancak köpek bacağından ısırarak sürükleyip dışarı götürmeye çalışıyor. O sırada E.B.'nin bağrışmalarını duyan ablasının gelmesiyle köpek kaçıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Köpek, Güncel, Haberler

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