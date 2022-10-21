Son dakika haberi... Apartmanın bodrumunda ele geçirilen 11 kilo esrara 1 tutuklama Güncel Haberler Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da, bir apartmanın bodrumunda ele geçirilen 11 kilo esrarla ilgili gözaltına alınan F.K. (26) tutuklandı. DİYARBAKIR'da, bir apartmanın bodrumunda ele geçirilen 11 kilo esrarla ilgili gözaltına alınan F.K. (26) tutuklandı. Bismil ilçesinde, apartmanın bodrum katında uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine polis, harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin aramasında 11 kilo esrar ele geçirdi. Esrarı bırakan kişiyi araştıran ekipler, çevredeki güvenlik ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) görüntülerini inceledi. Ekipler, 120 saatlik görüntüden şüphelinin F.K. olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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