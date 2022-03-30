APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler

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APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, apartman boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, apartman boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında İzmit Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda çıktı. 3 katlı binanın en üst katındaki apartman boşluğunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartman sakinlerinin bir kısmı binayı terk edip durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, binayı duman sarması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 7 kişi ile evcil hayvanları merdivenli araçla kurtardı. Dumandan etkilenerek ambulanslarda tedavi gören 7 kişiden 5'i hastanelere kaldırıldı. Yangın söndürülürken, inceleme başlatıldı. (DHA)

APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

APARTMAN BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI; 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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