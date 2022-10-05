Son dakika haberi | Antalya'ya son 20 yılda 49 milyar lira yatırım

Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya'ya 20 yılda 49 milyar lira değerinde yatırım yaptıklarını bildirdi.

Taş, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, AK Parti hükümetinin yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

TOKİ'nin sosyal konut projesinin millet için önemli bir müjde olduğunu ifade eden Taş, beklentilerinin üzerinde başvuru yapıldığını, bunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güveni gösterdiğini kaydetti.

Antalya'ya ilk etapta 8 bin, ikinci etapta da 8 bin konut yapılacağını anlatan Taş, en kısa zamanda hak sahiplerine evlerinin teslim edileceğini dile getirdi.

"Antalya sağlık alanında marka olacak"

Antalya Şehir Hastanesi'nin de yapımının sürdüğüne işaret eden Taş, "Şehir hastanesi 2023 yılının Mayıs ayında tamamlanacak. Böylece Antalya sağlık alanında rahat bir nefes alacak. Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde de devlet hastaneleri inşaatları sürüyor. Bunların hepsi tamamlandığında Antalya sağlık alanında Türkiye'de ve dünyada marka haline gelecek." dedi.

Altyapı ve yol yatırımlarını da sürdürdüklerini kaydeden Taş, şöyle konuştu:

"Korkuteli-Elmalı yolu devam ediyor. Yeni açıklanan Kaş-Gömbe-Kasaba yoluyla ilgili çalışmalar başladı. Bir yandan Manavgat-Akseki yolunu tamamlarken, Beyşehir üzerinden İbradı ve Manavgat'a gelecek yol çalışmaları sürüyor. Alanya Çevre Yolu ile Antalya-Alanya otobanıyla ilgili de çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Milletimize söz verdiğimiz gibi tüm projeleri tamamlayacağız. İlk 'Şehir hastanesi yapacağız' dediğimizde inanmayanlar olmuştu. Muhalefet 'Bu hastane burada tamamlanmaz' demişti ama biz 2 yılda bunu tamamlıyoruz. Antalya'yı ilçelerine bağlayan yolları nasıl bitirdiysek şu an ki projeleri de hızlı bir şekilde bitireceğiz. Sözlerimizin hepsini yerine getireceğiz. Antalya'ya 20 yıl boyunca 49 milyar lira yatırım yaptık. Şehir hastanesi, duble yollar ve gençlik spor yatırımları ile bu rakam 3-4 ay içerisinde 50 milyar lirayı aşacak."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Antalya ziyaretinde Antalya Valiliği ile yapılan protokol ile yaklaşık 500 milyon liralık gençlik ve spor yatırımı aldıklarına aktaran Taş "Gençler bizim için önemli, gençler bizim geleceğimiz derken bunu sözde değil özde diyoruz. Antalya'nın tüm ilçelerine gençlik merkezleri yapacağız. Okul bahçelerine spor salonları, yüzme havuzları yapılacak. Gençlik merkezlerinde gençler spor yapabiliyor, kütüphaneleri var. Bu yatırımların hepsini de 2023 Haziran'a kadar hızlı bir şekilde tamamlayacağız." diye konuştu.

Antalya'daki orman yangını

Manavgat'ta geçen yıl Türkiye'nin tarihindeki en büyük orman yangınlarından birinin yaşandığını anımsatan Taş, afet evlerinin teslimine ilişkin de şöyle konuştu:

" Cumhurbaşkanı'mız 'Hiç merak etmeyin, yangınzedelere en kısa sürede evleri teslim edeceğiz' dedi. Muhalefet de o sırada algı operasyonuna başladı ve 'Evlerinizi size vermeyecekler' dedi. Bunun üzerine müthiş bir olay gerçekleşti. İbrahim amcamız ve hasta eşine yanan evini 15 gün sonra teslim ettik. Yangının üzerinden 1 yıl geçti ve evlerin yüzde 70'ini teslim ettik. Yüzde 30'luk kısmı da devam etmekte. Yaklaşık 4-5 ay içerisinde evlerin tamamını teslim edeceğiz. Ahırları yananlara ahırlarını teslim ettik. Yangınzede hemşehrilerimiz konteynerlerden çıktılar ve kaliteli evlerine yerleştiler. Bir takım arsa sorunları ve kardeşler arasında anlaşmazlıklar vardı. Arazi ve arsa sorunları bakanlarımızın gayreti ile çözüldü. Evlerimiz hızlı bir şekilde tamamlanıyor."

"Gençlerin AK Parti'ye ilgisi var"

Seçim çalışmalarını da hızlı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Taş "Sahada yaptığımız çalışmalarda biz milletimizin ayağına gittikçe, derdiyle dertlendikçe milletimiz de bize 'Biz 20 yıldır sizin yanınızdayız. Bundan sonra da sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz' diyor. Sahada Cumhur İttifakı ve AK Parti teşkilatları, milletvekilleri vardı. Muhalefetten kimseyi sahada göremedim. Çünkü sahaya çıkacak yüzleri yok. Biz 20 yıldır olduğu gibi yine sahadayız, milletimizin emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sahada gençlerin AK Parti'ye ilgi gösterdiğini söyleyen Taş, "'İlk oyum Erdoğan'a ilk oyum AK Parti'ye' diye çalışma başlattık. Geçtiğimiz günlerde 18 yaşını yeni geçen 800 genç kardeşimizi partimize üye yaptık. 2022 yılında Antalya'da 35 bin kişi AK Parti'ye üye oldu ve bunun 12 bini genç kardeşimiz. Dolayısıyla biz gençlerimizin partimize ve Cumhurbaşkanı'mıza teveccühünü görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.