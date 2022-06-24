Son dakika haberi... Antalya fethinin sembolü Selçuklu arması, Saat Kulesi'ndeymiş

SELÇUKLU Sultanı 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev'in 1207'de fethederek Türk yurdu yaptığı Antalya'da, tarihi Saat Kulesi'nde devam eden restorasyonda, doğu tarafına bakan duvarda, fethin sembolü olarak işlenmiş Selçuklu arması ortaya çıkarıldı.

Antalya'nın en önemli sembollerinden, Helenistik döneme tarihlenen burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900'lü yılların başında 2'nci Abdülhamid döneminde Saat Kulesi olarak inşa edilen, 22 metrelik yapının restorasyonuna şubat ayında başlandı. 1901'de Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm'ın, 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yılı şerefine hediye ettiği 25 saatten birinin takılarak yapıldığı bilinen kulenin restorasyon ve kazı çalışmaları, Antalya Valiliği'nce Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi denetiminde sürdürülüyor.

"Çok önemli bir veri, Antalya'nın Kaleiçi'ndeki tüm yapılarını bugün incelediğinizde, bu kulenin bulunduğu surun da Kaleiçi surlarının bir devamı olması, Selçuklu'dan bugüne kadar gelmesiyle beraber böylesi bir veri yoktu. Antalya'mıza hayırlı olsun. Fetih sonrası, fethin onuruna, anısına yapılan o dönemi simgeleyen özel bir simge. Bu Selçuklu arması, yıldız şeklinde. Bununla ilgili yüzey temizliği devam ediyor. Temizlik bittikten sonra da daha net ortaya çıkacak. Selçuklu arması, diyebiliriz ama bu bölgede olması hem şehrin ana merkezinde bulunması, fethin o günkü onuruna yapılan ve bugüne yansıyan özel bir simge, diyebiliriz. 1980'lerde, Horasan harcının üzerine yapılmış yeni malzemeler kaldırıldıkça Horasan harcı da ortaya çıkıyor ve üzerine işlenmiş kök boya tekniği kullanılmış bir simge."