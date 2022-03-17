Son dakika haberi... Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü (3)

CENAZELER ALINDI

Antalya'da, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazeler, toprağa verilmek üzere Serik ilçesine götürüldü.