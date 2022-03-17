Son dakika haberi... Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü (3) - Haberler

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Son dakika haberi... Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü (3)

Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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Son dakika haberi... Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü (3)

Son dakika gelişmesine göre CENAZELER ALINDIAntalya'da, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı.

CENAZELER ALINDI

Antalya'da, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazeler, toprağa verilmek üzere Serik ilçesine götürüldü.


Son dakika haberi... Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü (3)

Son dakika haberi... Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü (3)

Son dakika haberi... Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü (3)

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Adli Tıp Kurumu, Antalya, Subaşı, Güncel, Haberler

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