Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı Gelen son dakika haberine göre Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, doğu illerinden Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine plakası belirtilmeyen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, arka tekerleğe gizlenmiş 13 kilo 344 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem başlatıldı. Güncel AA / Orhan Çiçek Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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