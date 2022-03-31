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Son dakika haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA - Talip Demirci - Güncel
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Son dakika haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yeşilköy Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerin H.T. ve Y.G'nin adreslerinde yaptığı aramada, bir miktar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 4 hassas terazi, uyuşturucu kullanımı için hazırlandığı değerlendirilen aparatlar ile yivsiz av tüfeği ve 13 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Zanlılardan H.T'ye ayrıca "yivsiz ruhsatsız av tüfeği bulundurmak" suçundan 1286 lira idari para cezası uygulandı.

AA / Talip Demirci - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Haberler

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