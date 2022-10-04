Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ilçesinde A.M. ve oğlu O.M'nin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 30 kilogram skunk maddesi ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Elçin Jandarma Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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