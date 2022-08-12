Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonu, 1 şüpheli yakalandı
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Son dakika gündem haberine göre Gazipaşa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Gazipaşa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, Mardin- Antalya seferini yapan bir yolcu otobüsü durduruldu.
Narkotik köpeğinin de katıldığı otobüsteki aramada, şüpheli M.C'nin valizinde alüminyum folyoya sarılı halde yaklaşık 5 gram esrar maddesi ve 2 gram metanfetamin ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
AA / Orhan Çiçek - Güncel