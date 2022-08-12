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Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonu, 1 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonu, 1 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Gazipaşa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Gazipaşa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, Mardin- Antalya seferini yapan bir yolcu otobüsü durduruldu.

Narkotik köpeğinin de katıldığı otobüsteki aramada, şüpheli M.C'nin valizinde alüminyum folyoya sarılı halde yaklaşık 5 gram esrar maddesi ve 2 gram metanfetamin ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Jandarma Gazipaşa Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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