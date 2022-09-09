Son dakika haberi! Antalya'da tur otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde tur otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Antalya'nın Serik ilçesinde tur otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Muzaffer Ş'nin kullandığı 07 ANT 266 plakalı tur otobüsü, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde karşı yönden gelen Tarık Taşar (41) yönetimindeki 31 EP 034 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Taşar ile otomobilde bulunan eşi Gül Taşar'ın (39) yaşamını yitirdiğini belirledi. Taşar çiftinin cenazeleri incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otobüs şoförü, polis ekibince gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Servet Tümer Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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