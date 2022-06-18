Son dakika haberi! Antalya'da tüfekle öldürülen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde dün av tüfeğiyle öldürülen kadın ve iki çocuğunun cenazeleri teslim alındı. Antalya'nın Serik ilçesinde dün av tüfeğiyle öldürülen kadın ve iki çocuğunun cenazeleri teslim alındı. Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, anne Selda Muti'nin (25) babası Erdoğan Acar'a teslim edildi. Naaşların alınması sırasında aile üyeleri üzüntü yaşadı. Erdoğan Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muti çiftinin 5 yıl önce kaçarak evlendiklerini ve aileler arasında yıllardır husumet olduğunu söyledi. Cenazelerin Bozdoğan Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Onur Muti'nin (24) durumunun ağır olduğu belirtildi. Bozdoğan Mahallesi'nde yaşayan Onur Muti, dün eşi Selda, 3 yaşındaki bedensel engelli kızı Beyhan Su ve 7 aylık oğlu Ata'yı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel Erdoğan Acar Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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