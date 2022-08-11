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Son dakika haberi... Antalya'da tefecilik yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

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Son dakika haberi... Antalya'da tefecilik yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin insanlara yüksek faizle borç para verdiği ve geri ödeyemeyenleri tehdit ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 şarjör, 153 fişek ve 25 ayrı kişiye ait senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mert Cantürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

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