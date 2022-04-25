Antalya'da son bir haftada 88 'torbacı' operasyonu: 13 tutuklama - Haberler

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Antalya'da son bir haftada 88 'torbacı' operasyonu: 13 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da son bir haftada 88 'torbacı' operasyonu: 13 tutuklama

Antalya'da 11-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 88 farklı 'torbacı' operasyonunda yakalanan 88 kişiden 13'u tutuklandı.

Antalya'da 11-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 88 farklı 'torbacı' operasyonunda yakalanan 88 kişiden 13'u tutuklandı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Antalya genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 11-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 88 farklı operasyonda 88 şahıs yakalandı. Operasyonlarda toplamda 2 kilo 200 gram eroin, 2 kilo 300 gram metamfetamin, 200 gram esrar ve 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 13'ü tutuklandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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