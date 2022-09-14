Son dakika haberi | Antalya'da pide fırınında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberler: Antalya'nın Serik ilçesinde pide fırınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde pide fırınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çınaraltı Meydanı'ndaki fırında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel