Son dakika haberi... Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Muhammet Lütfü Gür'ün (22) kullandığı 07 AEB 914 plakalı motosiklet ile Ahmet G. yönetimindeki 07 LT 868 plakalı otomobil, Karadayı Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gür, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gür, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Gür'ün Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve işe giderken kaza yaptığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Servet Tümer Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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