Son dakika haberi | Otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu Güncel Haberler Son dakika haberi: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir otelin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir otelin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konyaaltı Sahili kısmı Akdeniz Bulvarı'nda 3 yıldızlı bir otelin çatı katından duman çıktığını gören çalışanlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Otelde bulunan bazı turistler tedbir amacıyla çıkarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi sağlık çalışanları tarafından ambulansta tedavi edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyümeden söndürülen yangın hasara yol açtı. Güncel Kaynak: AA / Gülsem Adam Konyaaltı Antalya İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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