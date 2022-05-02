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Son dakika haberi! Antalya'da motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Son dakika haberi! Antalya'da motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Hasyurt Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde A.C.A'nın kullandığı plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen R.G'nin (81) kullandığı bisiklet çarpıştı.

Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Bisiklet, Antalya, Güncel, Haberler

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