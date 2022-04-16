Son dakika haberi! Antalya'da "kapora dolandırıcılığı" operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi! Antalya'da "kapora dolandırıcılığı" operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Son dakika haberi! Antalya'da 'kapora dolandırıcılığı' operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kapora dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kapora dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu A.R.N'nin Güzeloba Mahallesi'nde beğendiği ev için bir emlakçıya 170 bin TL kapora verdiği ve sonrasında dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonrasında şüpheli İ.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa, Antalya, İran, Güncel, Haberler

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