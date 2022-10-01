Son dakika haberi! Antalya'da kadının eşi tarafından tüfekle kovalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Güncel Haberler Son dakika haberi: Antalya'da 2 çocuk annesi kadının boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle kovalandığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Antalya'da 2 çocuk annesi kadının boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle kovalandığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Doğuyaka Mahallesi'nde yaşayan G.A. (35), kız arkadaşıyla evden çıktığı sırada boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi E.A'nın elinde pompalı tüfekle otomobilden indiğini gördü. G.A, arkadaşıyla çıktıkları binaya koşarak tekrar girip kapıyı kilitledi. Bu sırada arkasından av tüfeği ile koşan E.A, binaya giremeyince başka bir otomobilde bulunan eşinin annesinin yanına giderek tehditte bulundu. E.A, ardından otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından gözaltına alınan E.A'ya nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi verildi. Yaşanan kovalamaca anları güvenlik kamerasınca görüntülendi. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Elçin Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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