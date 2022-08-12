Son dakika haberi | Antalya'da ihbara giden 2 polis memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı Son dakika haberleri... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ihbara giden 2 polis memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ihbara giden 2 polis memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı. Dün kısa sürede yakalanan zanlının bugün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı F.A. (26) çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Olay Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi'nde dün öğle saatlerinde "aile içi şiddet" ihbarına giden polis memurları S.Ö. ve H.A'yı gören şüpheli F.A. (26), polisin kovalamacası sırasında düşen silahını alarak ateş açmış, yaralanan 2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Güncel AA / Tahsin Küçükkaraca Muratpaşa Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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