İhbara giden 2 polis memuru silahla yaralandı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polisin kovalamaca sırasında düşen silahını alan şüphelinin ateş açması sonucu 2 yunus polisi yaralandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polisin kovalamaca sırasında düşen silahını alan şüphelinin ateş açması sonucu 2 yunus polisi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi'nde "aile içi şiddet" ihbarına giden polis memurları S.Ö. ve H.A'yı gören şüpheli F.A. (26) kaçtı.
"Dur" ihtarına uymayan şüpheli, polisin kovalamaca sırasında düşen silahını alarak ateş açtı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan şüpheli ekiplerce kısa sürede yakalandı.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel