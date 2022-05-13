Son dakika haberi! Antalya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Haberler

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Son dakika haberi! Antalya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Son dakika haberi! Antalya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Son dakika haberler: Antalya'da eşi Rabia D'yi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'da eşi Rabia D'yi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Besat D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve mağdur yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada Rabia D'nin annesi Nadire Salta, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları Canel Durak ve Dicle Demirel ise eylemin kasıtlı işlendiğini, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık avukatı Görkem Şener ise Besat D'nin eşi Rabia D'nin Hüseyin B. ile ilişkisine rağmen sahip çıktığını, tedavisi için hastanelere götürdüğünü savundu. Besat D'nin eşini öldürme kastının olmadığını ileri süren Şener, tahliye istedi.

Sanık Besat D. ise son sözünde öldürme niyetinin olmadığını öne sürerek, "takdir mahkemenindir." dedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti ise tasarlayarak öldürme suçunun olmadığına karar vererek sanık Besat D'ye, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü Besat D, 21 Mart 2021'de motosikletli Hüseyin B. ile yanındaki eşi Rabia D'yi silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Ağır yaralanan Rabia D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, kaçan şüpheli ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

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