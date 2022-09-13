Son dakika haberi: Antalya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Damla Demirelli (27) yönetimindeki 07 ASV 404 plakalı otomobil Muratpaşa ilçesi Yaşar Sabutay Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan sürücü Demirelli, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demirelli'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Elçin Muratpaşa Antalya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Antalya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.