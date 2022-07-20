Son dakika haberi... Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika haber... Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Serik ilçesi Etler Mahallesi Hapıllar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 12 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 5 su tankeri ile müdahale edilen yangın, yakındaki seralara sıçramadan 2 saatte söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. AA / Servet Tümer - Güncel İtfaiye Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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