Son dakika haberi: Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca yakalandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yakınının düğününde boşanma aşamasındaki eşi Şenay A'yı tabancayla öldüren Serkan A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, titiz çalışması sonucunda şüphelinin Korkuteli ilçesi Köseler Mahallesi'nde dağlık arazide saklandığını tespit etti. Bölgeye yapılan operasyonda şüpheli yakalanarak Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüpheli buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Olay Dağbeli Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay A. (37), burada karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Serkan A. (37) ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan A, yanındaki tabancayla eşine ateş ederek öldürmüştü. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Serkan A'nın eşini üç kız çocuğunun yanında öldürdüğü öğrenilmişti. Güncel AA / Gülsem Adam Döşemealtı Jandarma Antalya JASAT Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.