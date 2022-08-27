Son dakika haberi... Antalya'da bir kişi silahla vurularak yaralandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı. Konuksever Mahallesi 815 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında, ev sahibi Ş.B. (44) ile arkadaşı H.T. (37) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.T. tabancayla Ş.B'nin bacağına ateş edip kaçtı. Silah sesi üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve polise bildirdi. Bacağından yaralanan Ş.B. ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca Muratpaşa Antalya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Antalya'da bir kişi silahla vurularak yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.