Son dakika haberi... Antalya'da bir eve silahla ateş edilme olayı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Antalya'da bir eve silahla ateş edilme olayı güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Antalya'da bir eve silahla ateş edilme olayı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde bir eve silahla ateş etme olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir eve silahla ateş etme olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Töngüşlü Mahallesi'nde Şefik Ak'a ait bir eve arabadan silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen A.A ile H.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ev sahibi Ak, gazetecilere, şüphelilerle aralarında daha önceki bir olaydan dolayı husumet bulunduğunu söyledi. Olayın yaşandığı gün eşi ile evde olduklarını dile getiren Ak, evlerine gelmekte çekindiklerini, bu nedenle başka bir adreste yaşadıklarını belirtti.

AA / Servet Tümer - Güncel

Jandarma Hisarcık Antalya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title