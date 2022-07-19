Son dakika haberi... Antalya'da adliye çıkışındaki silahlı saldırı sanıklarının yargılanmasına başlandı

Antalya'da boşandığı eşinin kardeşini adliye çıkışında silahla yaralayan sanık ile ona yardım ettiği öne sürülen annesi ve arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Onur D, Ramazan A. ile tutuksuz Ayfer D. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya tekerlekli sandalyeyle katılan sanık Onur D, savunmasında, müştekilerin ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

Kimseyi öldürme niyetinin olmadığını iddia eden Onur D, "Öldürmek isteseydim, öldürürdüm. Sağ elim tutmadığı için sol elimle ateş ettim. Ben boş arabaya ateş ettim. Pişmanım, yapmamalıydım. Eski eşimin babasının açtığı ateş sonucu yaralandım ve şimdi ekmeğimi bile bölemiyorum." dedi.

Sanık Ramazan A. ise arkadaşı Onur'un tekerlekli sandalyeyi kullanması için kendisinden yardım istediğini, böyle bir şey yapacağını tahmin etmediğini ileri sürdü.

Onur D'nin annesi sanık Ayfer D. de kimseyi tehdit etmediğini aksine müştekilerin kendisine hakarette bulunduğunu savundu.

Müşteki Güllü A, Onur D. ile kaçarak evlendiğini ve bu süre boyunca sürekli fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığını söyledi.

Doğum yaptığında eşinin hastanede de kendisine şiddet uyguladığını anlatan Güllü A, "Anlaşarak boşandım ama tehditleri devam etti. Bir gün evimizi bastı, kız ve erkek kardeşlerimi yaraladı. Adliyeye davaya geldiğimiz gün Onur'un annesi yanımıza gelip 'Senin elinden çocuğu alacağım', daha sonra kardeşime doğru bakıp 'Senin kolun ve bacağın çok sağlam görünüyor' dedi. Taksiye bindiğimiz sırada silah sesleri duydum. Erkek kardeşim yaralandı, şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki Bilal A, Onur D'nin ablasının eski eşi olduğunu, sanıklardan Ramazan'ı tanımadığını belirtti.

Onur D'nin kendilerine yönelik yaralama davası için adliyeye geldiklerini kaydeden Bilal A, şu ifadeleri kullandı:

"Ayfer oğlunun duruşmaya katılmayacağını söyledi. Duruşma sonrası dışarıya çıktık, Onur'un annesi yanımıza gelip bana doğru 'Oğlunun kolu ve bacağı sağlam görünüyor ama benim oğlumun eli kesilecek' gibi şeyler söyledi. Taksiye bineceğimiz sırada Onur tekerlekli sandalyeden ateş etmeye başladı. Sol bacağım ve elimden yaralandım. Bana müdahale ettiler ve hastaneye götürdüler. Onur duruşmadan 3 gün önce de beni aradı ve aileme zarar vermekle tehdit etti. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum."

Tanık olarak dinlenen adliyenin özel güvenlik personeli Onur Ç, olay günü adliyenin hakim-savcı girişinde görevli olduğunu belirtti.

Silah sesinin geldiği yöne baktığında tekerlekli sandalyeden birinin taksiye doğru ateş açtığını gördüğünü vurgulayan Onur Ç, "Tekerlekli sandalyedeki kişi seri şekilde taksiye doğru ateş ediyordu. Hatta taksiden fırlayan kurşunlar başımızın üstünden geçti. Engelli kişiye ve tekerlekli sandalyeyi sürene durması için uyarıda bulunduk ve hemen müdahale ettik." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların ifadesinin ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Serik ilçesinde 30 Aralık 2021'de Güllü A. (25), ailesiyle yaşadığı eve gelen eski eşi Onur D'nin (25) açtığı ateşle yaralanmıştı. Sesleri duyarak dışarı çıkan Güllü A'nın babası Süleyman A. ise silahla peşinden gittiği eski damadı Onur D'yi ateş ederek yaralamıştı.

Olayla ilgili 5 Nisan'da Antalya 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın adliye çıkışında, tekerlekli sandalyedeki Onur D, eski eşi Güllü A. babası Süleyman A, kardeşi Bilal A. ve Kübra A'ya silahlı saldırı düzenlemiş ve Bilal A. ayağından yaralanmıştı.

İddianamede, sanık Onur D'nin Bilal A. ve Süleyman A'yı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep edilmişti.