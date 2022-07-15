Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin anısı asırlık ağaçlarda yaşatılacak Gelen son dakika haberlerine göre Kaş'ta, aralarında yaşları bin yılı bulan sedir ağaçlarının da bulunduğu alana "15 Temmuz Şehitleri" ismi verildi. Kaş'ta, aralarında yaşları bin yılı bulan sedir ağaçlarının da bulunduğu alana "15 Temmuz Şehitleri" ismi verildi. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Sevgi ve Barış Anıt Ağaçları Projesi" kapsamında Toros Dağları'ndaki anıt sedir ağaçları özenle korunuyor. Gömbe Mahallesi Yuvalıca yaylasında yaşları 500 ila bin yıl arasında değişen, yaklaşık 20 bini koruma altına alınan sedir ağaçlarına isimler verilmeye devam ediliyor. Sedir ağaçlarının bulunduğu bölgedeki bir alana "15 Temmuz Şehitleri" adı verildi. Bölgedeki anıt ağaçlara verilen 39 isim arasında Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy, Japon İmparatoru Akihito, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın yanı sıra Anadolu Ajansı ve TRT gibi kurumlar da yer alıyor. AA / Talip Demirci - Güncel Orman İşletme Müdürlüğü Toros Dağları Güncel Haberler Son Dakika

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