Son dakika haberi: Antalya Büyükşehir'in, Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi 15 Temmuz'da Açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, '77. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Sergisi' düzenliyor.

Belediye'nin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhuriyet Meydanı'nda, '77. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Sergisi' açacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda Cuma günü saat 21.00'de açılacak sergi, 18 ile 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında da Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuayesi'nde Antalyalılarla buluşacak.

Sergide, 15 Temmuz kalkışmasında şehit olan 255 yurttaş ile eski Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, BBP Kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, Polis Memuru Fethi Sekin, Hakkari Şehidi Bedirhan Bebek, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun aileleri tarafından gönderilen eşyalar ile Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın baltası sergilenecek.

ANKA / Güncel