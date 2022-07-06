Son dakika haberi... Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (7)

'TÜM YURTTA İŞ BIRAKMA KARARI ALINMIŞTIR'

Konya'da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın Şehir Hastanesi'ndeki klinikte tabancayla öldürülmesinin ardından hekimler ve sağlık çalışanları hastane önünde toplanarak saldırıyı protesto etti. HEKİM-SEN İl Temsilcisi Özlem Dallıgül, "Her gün hayat kurtarmak için geldiğimiz hastaneler, mezarımız oluyor. Bugün bir AVM'ye içeride satılan bıçakla giremeyen vatandaş, devletin kurumuna elini kolunu sallayarak silahla girebiliyorsa her şeye ayrılan bütçe, hastane güvenliğini sağlamak için ayrılamıyorsa şapkasını önüne alıp düşünecek birileri var demektir. Bizler 7- 8 Temmuz'da yastayız. Tüm yurtta iş bırakma kararı alınmıştır. Tüm hekim sendikalarıyla görüşüp, sonrasında yapılacak eylemleri planlayacağız. Bununla birlikte talep ettiğimiz önlemleri almayan hastane yönetimi ve il sağlık müdürünü istifaya davet etmekteyiz. Talep ettiğimiz önlemler alınmazsa, alınana kadar gerekirse süresiz eylem kararı planlanacaktır" diye konuştu.

?Öte yandan, kanlı saldırıda yaşamını yitiren kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın, yarın memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.