Son dakika haberi... Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (3)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre MESLEKTAŞLARINDAN PROTESTO Konya'da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın, Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nin bahçesinde mesai arkadaşlarınca protesto edildi.
MESLEKTAŞLARINDAN PROTESTO
Konya'da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın, Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nin bahçesinde mesai arkadaşlarınca protesto edildi. Karakaya'nın meslektaşları, büyük üzüntü içinde olduklarını, sağlık çalışanlarına şiddetin durmasını istediklerini dile getirdi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel