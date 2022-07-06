Son dakika haberi... Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (3) - Haberler

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Son dakika haberi... Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (3)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (3)

Son dakika gündem haberine göre MESLEKTAŞLARINDAN PROTESTO Konya'da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın, Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nin bahçesinde mesai arkadaşlarınca protesto edildi.

MESLEKTAŞLARINDAN PROTESTO

Konya'da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın, Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nin bahçesinde mesai arkadaşlarınca protesto edildi. Karakaya'nın meslektaşları, büyük üzüntü içinde olduklarını, sağlık çalışanlarına şiddetin durmasını istediklerini dile getirdi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şehir Hastanesi Ekrem Karakaya Konya Güncel Haberler Son Dakika

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