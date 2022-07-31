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Son dakika haberi... Ankara Valisi Şahin, saldırıya uğrayan Alevi Vakfı ile cemevini ziyaret etti

Son dakika haberi... Ankara Valisi Şahin, saldırıya uğrayan Alevi Vakfı ile cemevini ziyaret etti

Son dakika haber: Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da saldırıya uğrayan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi ile Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da saldırıya uğrayan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi ile Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.

Şahin, sosyal medya hesabından, "Dün menfur bir saldırıya maruz kalan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi ile Şah-ı Merdan Cemevine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Cemevi dedesine ve Vakıf Genel Başkanına provokatif olayla ilgili soğukkanlı ve sağduyulu değerlendirmeleri için teşekkür ediyoruz." paylaşımı yaptı.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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