Son dakika haberi... Ankara Valisi Şahin, saldırıya uğrayan Alevi Vakfı ile cemevini ziyaret etti
Son dakika haber: Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da saldırıya uğrayan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi ile Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da saldırıya uğrayan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi ile Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.
Şahin, sosyal medya hesabından, "Dün menfur bir saldırıya maruz kalan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi ile Şah-ı Merdan Cemevine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Cemevi dedesine ve Vakıf Genel Başkanına provokatif olayla ilgili soğukkanlı ve sağduyulu değerlendirmeleri için teşekkür ediyoruz." paylaşımı yaptı.
AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel