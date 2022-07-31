Son dakika haberi... Ankara Valisi Şahin, saldırıya uğrayan Alevi Vakfı ile cemevini ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da saldırıya uğrayan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi ile Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.

Şahin, sosyal medya hesabından, "Dün menfur bir saldırıya maruz kalan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi ile Şah-ı Merdan Cemevine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Cemevi dedesine ve Vakıf Genel Başkanına provokatif olayla ilgili soğukkanlı ve sağduyulu değerlendirmeleri için teşekkür ediyoruz." paylaşımı yaptı.