Son dakika haber... Ankara toptancı halinde yangın
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde toptancı halinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde toptancı halinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 10.00 sıralarında toptancı halinde boş plastik kasaların bulunduğu alanda çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel