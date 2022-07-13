Son Dakika | Ankara Toptancı Hali'nde yangın (1) - Haberler

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Son Dakika | Ankara Toptancı Hali'nde yangın (1)

AA - Güncel
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Son dakika haberi... İtfaiye ekiplerinin gelişi Ankara Toptancı Hali'nde çıkan yangının vatandaş kamerası görüntüleri İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ANKARA - Ankara Toptancı Hali'nde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İtfaiye ekiplerinin gelişi

Ankara Toptancı Hali'nde çıkan yangının vatandaş kamerası görüntüleri

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ANKARA - Ankara Toptancı Hali'nde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. (1)

AA / Güncel

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