Son Dakika | Ankara Toptancı Hali'nde yangın (1) Son dakika haberi... İtfaiye ekiplerinin gelişi Ankara Toptancı Hali'nde çıkan yangının vatandaş kamerası görüntüleri İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ANKARA - Ankara Toptancı Hali'nde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerinin gelişi Ankara Toptancı Hali'nde çıkan yangının vatandaş kamerası görüntüleri İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ANKARA - Ankara Toptancı Hali'nde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. (1) AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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